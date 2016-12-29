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На Пулковском шоссе с верхних этажей дома 20/к3 упала женщина

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Судя по фотографии, женщина от полученных травм скончалась на месте

В популярной сети ВКонтакте в сообществе ДТП и ЧП Санкт - Петербурга появилось сообщение, что с верхних этажей дома 20 корпус 3 на Пулковском шоссе упала женщина. Так же опубликована фотография с места трагедии.

На фотографии видно, что полностью накрытая женщина лежит на асфальте возле дома. Место происшествия отгорожено. Рядом, за ограждением стоит автомобиль "скорой помощи". 

Очевидцы последствий этой трагедии сообщают, что женщина скончалась. На месте работают сотрудники полиции. Причины, подробности и обстоятельства этого ЧП выясняются.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК/ДТП и ЧП Санкт - Петербурга, Светлана Завьялова

Теги: происшествие , разбилась при падении , санкт петербург , смерть , фото
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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