Мужчина разбился насмерть на Пулковской при странных обстоятельствах

Тело мужчины без признаков жизни нашли во дворе дома на Пулковской улице. По предварительным данным, погибший сорвался с высоты.

В воскресенье, 22 января, около полуночи в Московском районе Петербурга прохожие наткнулись на бездыханное тело мужчины. На место вызвали экстренные службы. Специалисты предположили. Что неизвестный скончался от травм, которые он получил во время падения с высоты.

Правоохранительным органам удалось быстро установить личность пострадавшего. Оказалось, что это 54-летний уроженец Ленинграда. Он зарегистрирован в Московском районе.

Труп отправили в морг. Судебным экспертам предстоит провести необходимые тесты, чтобы определить причину смерти. Подробности трагедии выясняются, полиция ищет свидетелей.

Ранее утром стало известно, что кайтсерфер разбил себе голову во время катания по Финскому заливу. Мужчина скользил по льду при помощи устройства, напоминающего воздушный змей. Но из-за неизвестной проблемы он упал и получил травмы. В результате пациента поместили в реанимацию.