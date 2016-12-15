На Приморском шоссе пенсионер сгорел в машине

К моменту приезда правоохранительных органов машина почти полностью сгорела вместе с водителем.

В Курортном районе Санкт-Петербурга пенсионер не справился с управлением и врезался в дерево, после чего машина загорелась, а водитель не смог из нее выбраться. Трагедия произошла на Приморском шоссе у дома №504 накануне, 8 июля, в 04:30.

Свидетелем аварии стал случайный прохожий, который и вызвал полицию на место ДТП. Он сообщил, что авария произошла на повороте на Среднюю улицу в Зеленогорске. Водитель оставался в полыхающей машине и признаков жизни уже не подавал. К моменту приезда правоохранительных органов машина почти полностью сгорела. По всей видимости, это была Toyota Crown, но цвет определить не удалось. Из салона достали обгоревшее тело, предположительно, 61-летнего жителя Ленинградской области, передает "Водитель Петербурга".

Обстоятельства аварии и смерти пенсионера устанавливаются.

Фото: ugranow.ru