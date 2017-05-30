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На «Приморской» не работает эскалатор, станция закрыта на вход

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В 8.40 утра вторника станцию метро "Приморская" закрыли

Из-за сломавшегося эскалатора станцию метро Петербурга «Приморская» пришлось закрыть на вход. При этом станция и так работала в усеченном режиме – один из эскалаторов находится на плановом ремонте.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга, станцию закрыли в 8:40 тридцатого мая.

Один из эскалаторов на «Приморской» не работает из-за ремонта, второй оказался не исправен сегодняшним утром На время устранения неполадки вход в вестибюль пришлось закрыть. Выход осуществляется в штатном режиме.

Видео: архив

Теги: петербург , поломка эскалатора , приморская , станция метро приморская , эскалатор
Категории: Новости СПб Происшествия

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