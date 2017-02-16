На Полюстровском из Hummer с «красивым» номером обстреляли Chevrolet

Владелец автомобиля Chevrolet сообщил в полицию, что его автомобиль обстрелял неизвестный на Hummer во время движения по Полюстровскому проспекту.

На дорогах Северной столицы иногда становится опасно. Причем дело не только в возможных авариях. Иногда простые дорожные конфликты перерастают в стрельбу. Вечером в среду, 15 февраля, в полицию пришел владелец автомобиля Chevrolet. По его словам, когда он накануне ехал по Полюстровскому проспекту, неизвестный начал стрелять по его машине. Инцидент произошел напротив дома 12 на указанной улице.

Огонь вели из проезжающего мимо Hummer. Пострадавший смог запомнить цифры номера, так как они были очень простыми – 001. Пули попали в стекло на двери рядом с водителем. О травмах самого водителя или его пассажиров не сообщается.

Заявитель рассказал, что перед стрельбой он поругался с владельцем второй иномарки из-за инцидента на дороге. Проводится проверка. Идет розыск автомобиля-участника конфликта.

Это не первое сообщение о стрельбе из автомобиля за сегодня. Ранее стало известно, что в Петербурге водитель иномарки подстрелил прохожего. Инцидент произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы.