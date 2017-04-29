На "Политехнической" пьяный мужчина упал на рельсы: движение на ветке останавливалось

Очевидцы рассказывают, что около шести вечера в субботу на рельсы с перрона упал мужчина. Из-за него остановили движение на красной ветке в сторону "Проспекта Ветеранов".

В субботу, 29 апреля, произошло ЧП на станции метро "Политехническая". Около 18.10 с перрона на рельсы упал мужчина. Как рассказывают очевидцы, он был пьян. Это, видимо, стало причиной падения. Пассажир никак не пострадал. Его подняли на платформу и оказали необходимую помощь.

Из-за выпившего петербуржца немало людей сидели в вагоне поезда не доезжая станции метро "Политехническая".

- Сидим в тоннеле не доезжая до политехнической. Сказали сохранять спокойствие, - написал пользователь в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По громкой связи в подземке объявляли, что движение поездов на красной ветке в сторону станции "Проспект Ветеранов" приостановлено. Пассажиров просили выбирать альтернативные пути. К счастью, ситуацию удалось вскоре разрешить и поезда начали движение.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург