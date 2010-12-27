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На «Политехнической» медики откачивали пассажира с остановкой сердца
Сегодня, 11:38
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TretyakovaS
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На «Политехнической» медики откачивали пассажира с остановкой сердца

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На станции метро "Политехническая" медики откачивали мужчину, у которого остановилось сердце. Врачи диагностировали тяжелое отравление неизвестными препаратами. Пострадавший находится в реанимации.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", бригаду медиков вызвали на станцию 8 июня в 22:30. Врачи провели реанимационные мероприятия, после чего вызвали на подмогу специализированную бригаду. От мужчины 35-40 лет исходил сильный запах спиртного.

Пассажира отвезли в НИИ скорой помощи и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали острое отравление тяжелой степени неизвестными препаратами, которые повлекли за собой остановку сердца.

Документов у мужчины при себе не было, зато имелся выключенный телефон.

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Категории: Новости СПб

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