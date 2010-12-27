На «Политехнической» медики откачивали пассажира с остановкой сердца

На станции метро "Политехническая" медики откачивали мужчину, у которого остановилось сердце. Врачи диагностировали тяжелое отравление неизвестными препаратами. Пострадавший находится в реанимации.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", бригаду медиков вызвали на станцию 8 июня в 22:30. Врачи провели реанимационные мероприятия, после чего вызвали на подмогу специализированную бригаду. От мужчины 35-40 лет исходил сильный запах спиртного.



Пассажира отвезли в НИИ скорой помощи и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали острое отравление тяжелой степени неизвестными препаратами, которые повлекли за собой остановку сердца.



Документов у мужчины при себе не было, зато имелся выключенный телефон.