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На Почтамтской улице годовалая девочка выпала из окна третьего этажа
Сегодня, 9:44
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На Почтамтской улице годовалая девочка выпала из окна третьего этажа

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Чудом выжившую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

На Почтамтской улице в Петербурге накануне днем, в четверг, 29 июня 2017 года, произошла трагедия: там из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала годовалая девочка. 

Ребенку чудом удалось выжить. Девочку срочно госпитализировали в Девятнадцатую детскую больницу. Сейчас за ее жизнь сражаются врачи. 

Как стало известно, до сих пор семья, в которой растет девочка, в поле зрения правоохранительных органов и опеки не попадала, считалась благополучной и была полной – ребенка воспитывают оба родителя.  

Фото: архив

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Теги: москитная сетка , падение из окна , петербург , почтамтская улица
Категории: Происшествия Новости СПб

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