На Почтамтской улице годовалая девочка выпала из окна третьего этажа

Чудом выжившую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

На Почтамтской улице в Петербурге накануне днем, в четверг, 29 июня 2017 года, произошла трагедия: там из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала годовалая девочка.

Ребенку чудом удалось выжить. Девочку срочно госпитализировали в Девятнадцатую детскую больницу. Сейчас за ее жизнь сражаются врачи.

Как стало известно, до сих пор семья, в которой растет девочка, в поле зрения правоохранительных органов и опеки не попадала, считалась благополучной и была полной – ребенка воспитывают оба родителя.

Фото: архив