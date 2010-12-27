На Пискаревском проспекте автомобиль провалился в канаву с водой

Погодные аномалии и плохие дороги в Петербурге все чаще становятся причиной курьезных ДТП.

На севере Санкт-Петербурга произошло курьезное ДТП. Здесь водитель таксомотора заехал на иномарке в очень уж глубокий овраг. ЧП случилось днем в послеобеденное время на Пискаревском проспекте. Синяя легковушка наполовину провалилась в наполненную водой яму напротив дома №150, корпус два. Водитель не смог вытащить транспортное средство своими силами, и в этот момент город накрыло похолодание. Как результат, через час лужа заледенела и положение таксиста оказалось куда как более плачевным.

Первые фотографии с места ЧП уже появились в социальных сетях. Местные жители пишут в комментариях, что плохое состояние дорог на Пискаревском проспекте нередко становится причиной подобных казусов.

Не удивительно, если эта заледенелая канава в течение суток "поглотит" еще несколько автомобилей. Ее длина превышает десяток метров, а в ширину овраг растянулся на 1-1.5 метра.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург