Пенсионер Петербурга попал в психиатрию за угрозу убить медработников

Петербуржец состоявший на учете в психоневрологическом центре угрожал убить медиков.

Пожилой петербуржец попал в психиатрическую больницу после угрозы оружием медицинским работникам. Кроме этого, полиция возбудила уголовное дело по отношению к пенсионеру.

Известно, что 24 мая медработники психиатрии приехали по вызову родственников для 56-летнего пациента. Вызов был осуществлен в квартиру дома № 54 по улице Маршала Блюхера. Около 22.30 вечера бригада "03" запросила помощь у полиции.

К такому повороту события медики не были готовы. Пенсионер напрочь отказывался проходить медосмотр, достал пистолет и начал угрожать убийством сотрудникам.

На место прибыл наряд и отнял у больного оружие с магазином, который был снаряжен 8 патронами.

Как выяснилось пожилой мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его увезли в психиатрическую больницу. А пистолет отправили на экспертизу. 25 мая специалисты установили, что оружие пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения огнестрельного оружия и боеприпасов