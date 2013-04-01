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На Пионерстроя из огня спасли двух человек

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Ночью в Петербурге тушили пожар в квартире

 Поздним вечером воскресенья, 25 декабря 2016 года, двое молодых людей пробрались по льду к крейсеру "Аврора". Как стало известно, двое "фотографов" прошли к кораблю, стоящему на приколе, по ненадежному невскому льду и по растяжкам пробрались на борт.

Там их и задержали. Молодые люди успели сфотографироваться в рубке и на мачте, после чего были задержаны по сообщению командира БЧ-4 «Аврора». При задержании двое 28-летних нарушителей сказали, что хотели сфотографироваться.

Нарушителей препроводили в отделение полиции. Сставлены административные протоколы по статье 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Им грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Видео: архив

Теги: петербург , пожар , пожар в квартире , спасение из огня , улица пионерстроя
Категории: Новости СПб Происшествия

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