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На Петрозаводском шоссе две иномарки протаранили фуру

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В Колпинском районе два автомобиля вылетели на встречную полосу перед грузовиком

 По предварительной информации, ДТП произошло на Петрозаводском шоссе. Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что обе машины вылетели на встречную полосу перед двигавшейся по ней фурой. Произошло столкновение, иномарки получили сильные повреждения, но водители и пассажиры автомобилей не пострадали. Движение на участке дороги на данный момент не затруднено, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины аварии. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим в условиях сниженной видимости. 

Ранее на внутреннем кольце КАД недалеко от съезда с Руставели загорелась кабина грузовика с цистерной. На место вызвали экстренные службы. Спасатели потушили кабину, что помогло избежать распространения огня на другие машины. 
 
Видео: Piter.tv
Теги: авария , грузовик , дтп , иномарка , петербург
Категории: Новости СПб

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