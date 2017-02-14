На Петрозаводском шоссе две иномарки протаранили фуру

В Колпинском районе два автомобиля вылетели на встречную полосу перед грузовиком

По предварительной информации, ДТП произошло на Петрозаводском шоссе. Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что обе машины вылетели на встречную полосу перед двигавшейся по ней фурой. Произошло столкновение, иномарки получили сильные повреждения, но водители и пассажиры автомобилей не пострадали. Движение на участке дороги на данный момент не затруднено, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины аварии. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим в условиях сниженной видимости.

Ранее на внутреннем кольце КАД недалеко от съезда с Руставели загорелась кабина грузовика с цистерной. На место вызвали экстренные службы. Спасатели потушили кабину, что помогло избежать распространения огня на другие машины.

Видео: Piter.tv