В Петербурге в здании Малафеева обнаружили подпольное казино

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев сдавал помещение в аренду под подпольное казино в Петербурге.

1 июня визит в петербургский подпольный игровой зал закончился знакомством экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева со следственным комитетом.

Следственный комитет Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР проверили здание по адресу Корпусной улице, 9, литера А. Выяснилось, что в данном помещении размещается подпольное казино. Там они встретили троих крупье, двух охранников и пять игроков.

В ходе проверки изъяты были 24 игровых автомата, 5 покерных столов и 1 рулетка. Также в кассе была найдена сумма в 1 миллион.

Установлено, что площадь помещения пренадлежит вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву. Он прибыл на место, дал объяснения, в результате чего ему было предложино привезти договор сдачи помещения в аренду.