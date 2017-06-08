На Петроградской стороне 5-летний малыш выжил после падения из окна

Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже

В Петербурге пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна. Несмотря на то что квартира, в которой мальчик живет с родителями, расположена на первом этаже, мальчик получил серьезные травмы, госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Как сообщается, несчастный случай произошел накануне ранним вечером, около шести часов среды, 7 июня 2017 года. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже дома №17 по Лахтинской улице.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами мягких тканей головы и лица. Его состояние тяжелое.

Известно, что ребенок воспитывается в полной семье, его 33-летняя мать домохозяйка, отцу 34 года. В момент происшествия дома был как раз отец мальчика.

Видео: архив