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На Петроградской стороне 5-летний малыш выжил после падения из окна

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Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже

В Петербурге пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна. Несмотря на то что квартира, в которой мальчик живет с родителями, расположена на первом этаже, мальчик получил серьезные травмы, госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Как сообщается, несчастный случай произошел накануне ранним вечером, около шести часов среды, 7 июня 2017 года. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже дома №17 по Лахтинской улице. 

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами мягких тканей головы и лица. Его состояние тяжелое.

Известно, что ребенок воспитывается в полной семье, его 33-летняя мать домохозяйка, отцу 34 года. В момент происшествия дома был как раз отец мальчика.

Видео: архив

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Категории: Новости СПб Происшествия

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