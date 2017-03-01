На Петроградке лжесоцработники украли у пенсионерки около 200 тысяч рублей

Другую пожилую женщину вынудили купить биодобавок на крупную сумму

За сутки в Петербурге две немолодые женщины стараниями мошенников лишились значительной части своих сбережений. Как стало известно, накануне днем в квартиру на Гатчинской улице пришли две женщины, которые представились работницами социальной службы. Они побеседовали с 84-летней пенсионеркой, а после ухода "соцработниц" старушка обнаружила пропажу 193 тысяч рублей, которые она хранила в кухне.

Известно, что мошенницы попросили старушку показать им наличность – якобы для того чтобы "переписать номера" с купюр.

А 88-летняя жительница Приморского района спустя две недели после происшествия обратилась в полицию с рассказом о том, что в дом к ней пришла некая женщина и предложила купить биодобавки. Спустя некоторое время старушка поняла, что обменяла полторы сотни тысяч рублей на плацебо.

По обоим инцидентам проводится проверка.

Видео: архив