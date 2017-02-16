Хромой вор унес сейф из магазина обуви на Петроградке

Загадочный грабитель пробрался в торговую точку на Каменоостровском проспекте. Из магазина он унес сейф с почти 90 тысячами рублей.

В ночь со среды на четверг, 16 февраля, неизвестный ловко обнес магазин обуви. Вор пробрался в магазин в доме 4 по Каменностровскому проспекту. Он хозяйничал в торговой точке с десяти вечера до часу ночи. Злоумышленник взломал входную дверь. Далее он не стал заморачиваться со вскрытием сейфа, а просто забрал железный ящик с собой.

Владелец заведения обратился в полицию. По его словам в похищенном сейфе лежало почти 90 тысяч рублей.

Преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения. На вид ему 35-40 лет. На дело он пришел в темной одежде. Особой приметой является то, что он заметно прихрамывает.

Во вторник, 14 февраля, двое грабителей избили и отобрали сумку с 5 миллионами у мужчины в Петербурге. Неизвестные напали на техника компьютерной фирмы и отобрали у него сумку. По совпадению, в ней лежало пять миллионов денег, принадлежащих компании. В полицию об инциденте сообщила жена пострадавшего.

Видео: Youtube / Герман Шуленин