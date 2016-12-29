Петербург ближайшие три дня будет заваливать снегом

Синоптики обещают, что в ближайшие три дня в Северной столице будет сильный снегопад с метелью.

В Северной столице снова меняется погода. Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов посоветовал петербуржцам и гостям готовить санки и ватрушки. По его словам, ближайшие три дня в городе будут достаточно сильные снегопады. Он также уточнил. Что в пятницу осадки будут не сильные, но уже на выходных усилятся.

ГУ МЧС сообщает, что в пятницу, 13 января, ожидается облачная погода. Ночью и утром будет идти небольшой снег с метелью. Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура днем будет в районе нуля. И ночью сильных морозов пока не предвидится: от -5 до – 7 градусов.

При этом спасатели опасаются, что разница температур приведет к гололедице на дорогах. Это может привести к увеличению числа аварий. Поэтому водителям советуют соблюдать увеличенную дистанцию и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

Накануне мы сообщали, что МЧС Петербурга предупреждает об опасном ветре в четверг. Днем в городе дум порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду.