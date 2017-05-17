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На Павелецком направлении под Москвой загорелась электричка

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Очевидцы происшествия опубликовали видео загоревшейся электрички

Накануне, 16 мая, на Павелецком направлении под Москвой загорелась электричка на станции Михнево.

Многочисленные очевидцы снимали на видео горевший вагон и опубликовали в интернете. Сообщается, что сначала из вагонов валил густой дым. Пассажиров экстренно эвакуировали из состава. Железнодорожники оперативно отцепили загоревшийся вагон. 

Подоспевшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание, к прибытию которых вагон был охвачен огнем полностью.

Причины возгорания устанавливаются.

Видео: YouTube/Николай Сахаров

Теги: видео , горит электричка , жесть , москва , пожар
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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