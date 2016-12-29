На Парнасе фура вырвала дверь легковушке

В Петербурге столкнулись фура и легковушка. В резальтате последняя оставила на колесе грузовика свою дверь. Свидетели необычного ДТП выкладывают в сеть фотографии с места событий.

Жесткая авария с участием тяжеловоза и Mitsubishi Lancer произошла в Северной столице в понедельник, 23 января. Легковушка и фура столкнулись в районе Парнаса. Очевидцев и пользователей социальных сетей поражают повреждения машин. Дело в том, что иномарка лишилась значительной части корпуса и деталей. Отвалились бампер, часть капота и зеркало. Но самая главная потеря – это дверь. Эту часть машины со стороны пассажира полностью вырвало. И она осталась на колесе грузовика.

При каких обстоятельствах произошло ДТП пока не известно. Пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" заявил, что тяжеловоз был припаркован. А водитель иномарки влетел в него на полной скорости. Подтверждения этой теории, разумеется, нет.

Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет. Водитель легковушки в целости и сохранности ждет приезда ГАИ.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург