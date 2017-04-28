На Парашютной улице Logan врезался в "Газель" и сгорел до тла

Очевидцы рассказывают об аварии на Парашютной улице. В результате столкновения Logan и "Газели" легковушка загорелась. Появилось видео полыхающей машины.

В пятницу, 28 апреля, жесткая авария произошла в Приморском районе Северной столицы. Как рассказывают очевидцы, Logan врезался в "Газель". При каких обстоятельствах произошло столкновение – не известно. Однако от удара грузовой автомобиль отнесло на несколько метро и вынесло на разделительную полосу.

Как сообщают свидетели, около места аварии на асфальте лежат двое человек. Но они, к счастью, живы, так как один попытался сесть.

Куда меньше повезло легковому автомобилю. В результате столкновения произошло что-то внутри механизма машины: она загорелась. Судя по фото и видео очевидцев, огонь охватил полностью весь автомобиль. Скорее всего, после пожара в салоне не осталось ни одной детали, кроме несгораемых.

За минувшую неделю, это уже третья машина, которая сгорает на дорогах Петербурга. Во вторник, 25 апреля, Рiter.tv сообщал, что очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал. Машину охватил огонь на одной из самых высоких точек скоростного диаметра. А в среду перед пунктом оплаты на ЗСД загорелась машина. Почему произошли оба этих ЧП – не известно. Однако в них никто не пострадал.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург