На Парашютной в мощном пожаре полностью сгорела кабина КАМАЗа

Очевидцы выложили фотографию с места события, на которой видно огромный костер на месте кабины автомобиля.

В понедельник, 16 января, около часу дня произошел пожар на Парашютной улице. Огонь охватил самосвал КАМАЗ. Возгорание, судя по всему, произошло в районе кабины. В 13.40 от передней части уже почти ничего не осталось: только огромный костер, охвативший остатки конструкции кабины.

Информации пострадавших нет. На фото с места события видно двух человек рядом с полыхающим автомобилем. Возможно, один из них водитель. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются. не известно также, принадлежал ли грузовик какой-то организации или частному лицу.

Сегодня в Волгограде рядом с ЦПКиО загорелась и полностью сгорела маршрутка. Водитель полыхающего авто успел покинуть салон. На место быстро приехали специалисты МЧС. Однако, спасать в маршрутке уже было нечего. Но благодаря пожарным возгорание не перекинулось на припаркованные по соседству автомобили.