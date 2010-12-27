На Парашютной машины заливает похожая на цементный раствор жидкость

Очевидцы сообщили о необычном ЧП во дворе на Парашютной улице. Здесь из-под земли поднялась странная жидкость серого цвета.

Утром в среду, 14 июня, необычная авария произошла на Парашютной улице. В районе жилого комплекса "Юбилейный квартал" дорогу начало заливать неизвестная жидкость. Свидетели описывают ее как грязь или цемент. На вид неизвестная субстанция серого цвета. Проезжающие и припаркованные машины уже серьезно покрылись этим веществом.

- Где-то прорвало трубу или коллектор, размыло глину, вот и сочится раствор глины в воде, - предполагает один из пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Также высказываются мнения о том, что это смыв со стройки. Кроме того свидетели связывают странный разлив с возведением ветки метро.

- Похожа на буровую смесь, которую используют для бурения скважин чтоб не осыпался грунт. Скорее всего в метро в тоннеле делают инициирование для укрепления грунта между блоками тоннеля и грунтом, - написал Михаил Шацких.

Подробностей инцидента пока нет. На место вызвали аварийную службу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург