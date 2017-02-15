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На Орджоникидзе прорвало трубу с кипятком: есть пострадавшие

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Около одного из домов на улице Орджоникидзе полиция огородила часть проезда и предупреждает о возможном разливе горячей воды и угрозе провала грунта. Очевидцы сняли на видео место ЧП.

Очередная коммунальная авария произошла в среду, 15 февраля. На этот раз пострадали труды около дома 44 на улице Орджоникидзе. По словам очевидцев, на место прибыли экстренные службы. Полицейские огородили участок лентой. По громкоговорителю объявляют, что возможен разлив кипятка и разломы дорожного покрытия.

На Орджоникидзе прорвало трубу с кипятком: есть пострадавшие

Инцидент. Кажется. Не обошелся без пострадавших. Прохожие видели, как около места ЧП в скорую помощь загружали кого-то. Также на месте работает пожарная машина. Из потенциально опасной зоны эвакуировали припаркованные автомобили.

Очевидно, что ЧП произошло на трубе с горячей водой. Приведет ли это к отключению горячей воды или отопления в районе не известно.

На Орджоникидзе прорвало трубу с кипятком: есть пострадавшие

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горячая вода , кипяток , новости спб , прорыв , разлив
Категории: Новости СПб

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