На Обводном канале загорелся нежилой трехэтажный дом

Петербуржцы сообщают о пожаре на Обводном канале.

Сегодня днем, 11 июля, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одном из старых расселенных домов. По словам очевидцев, трехэтажный нежилой дом загорелся на набережной Обводного канала. Первая информация о ЧП появилась в Instagram в 17.30. Видео и фото с места возгорания загрузила пользовательница по имени Татьяна. На первом видео можно разглядеть задымление в зоне третьего этажа и крыши желтого старого здания. На второй фотографии уже видны пожарные, работающие неподалеку от здания. Кроме того, можно заметить, что из арки расселенного дома иногда выходят люди.

Сама автор видео предположила, что дом могли поджечь бомжи. Судя по выбитым окнам и граффити на стенах здания, попасть в него действительно может любой желающий.

Видео: tatyana_1504