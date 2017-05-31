Над Новой Голландией установили арт-инсталляцию в виде гигантской Жар-Птицы (видео)

На несколько месяцев над Новой Голландией установили гигантскую инсталляцию Firebird Descent ("Жар-птица") в виде гигантского разноцветного хвоста. Официальное открытие проекта американских художников состоится 3 июня.

На лето внутренний водоем Новой Голландии украсят в необычная арт-инсталляция. Американские художники Poetic Kinetics создали для пространства проект Firebird Descent ("Жар-птица"). Объект напоминает гигантский хвост создания из славянского фольклора.

Общая площадь оперения около 10 тысяч квадратных метров. Каждое «перо» расходится из одной точки в центре водоема в разные стороны. Основу инсталляции сделали из прочной мононити, а украсили разноцветными полосами парашютной ткани. Фиксируют проект тросы, закрепленные на семи столбах высотой 19 метров.

Инженеры проекта рассчитывали особенности террарии Новой Голландии. В том числе и сильные ветра, которые тут бывают из-за близости к заливу. Вдохновением для художников стала Жар-Птица и ее изображение на иллюстрациях Ивана Билибина.

Официальное открытие инсталляции состоится 3 июня. Провесит она до 30 сентября. А до 15 июня в павильоне будет выставка, посвященная творчеству авторов проекта Poetic Kinetics.

Видео: Instagram / sergei_pokidyshev, mikepacific