На Новочеркасском трамвай "потерял" рельсы

Утром в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария с трамваем, что затруднило движение транспорта. На рельсы трамвай возвращают уже два часа.

Как сообщает "Фонтанка", авария с трамваем произошла утром в Красногвардейском районе Петербурга, что создало пробки на дорогах. На рельсы транспорт возвращают уже два часа.



По данным пресс-службы «Горэлектротранса», состав, двигавшийся по маршруту №10, сошел с рельс в половине восьмого утра, когда проезжал под мостом на пересечении Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы.Всех пассажиров высадили, пострадавших нет.



Электротранспорт двигался по временной однопутной линии, которую проложили на время ремонта трамвайных путей. По участку в обе стороны ездят маршруты 10, 23, 39 и 65. Из-за аварии их отправляют в объезд.