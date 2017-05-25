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На Невском четырехлетний малыш погиб после падения из окна

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Мальчика могли оставить без присмотра родители

В самом центре Петербурга, на Невском проспекте, около шести утра накануне произошла трагедия. Из окна пятого этажа квартиры, расположенной в доме №96, выпал четырехлетний ребенок. Малыш скончался на месте от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью. 

Как сообщается, произойти трагедия могла из-за недосмотра родителей. Пара, у которой рос малыш, снимает квартиру на Невском проспекте у петербургской пенсионерки. Существует вероятность того, что погибшего малыша оставили у незакрытого окна. 

По факту трагического происшествия проводится проверка. Семья считается благополучной и до сих пор в поле зрения полиции или органов опеки не попадала.

Видео: архив 

Теги: гибель ребенка , невский проспект , падение из окна , петербург , смерть после падения из окна , смерть ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

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