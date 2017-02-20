Компания вытащила из рюкзака корейца деньги и триммер на Невском проспекте

Гость из Южной Кореи лишился своего имущества во время прогулки по Невскому проспекту. Из его рюкзака вытащили пакет, где лежали 300 долларов, лекарства и машинка для бритья.

В воскресенье, 19 февраля, в комнату полиции на станции метрополитена "Невский проспект-1" пришел 60-летний иностранец. Гость из Южной Кореи рассказал, что его ограбили на главной улице Северной столицы.

По словам мужчины, на Невском проспекте около дома 31 его окружила компания из пятерых неизвестных. Грубияны толкали иностранца, а затем сбежали. Но после этого гость заметил, что из его рюкзака вытащили пакет. В нем лежали 300 долларов, лекарство и машинка для бритья.

Мужчина приехал в Россию по многократной визе. Проживает в отеле на Большой Конюшенной улице. В Северной столице он трудится руководителем строительного отдела в одной фирме.