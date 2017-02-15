На Невском проспекте из-за пьяного лихача столкнулись два микроавтобуса

Произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Nissan, несколько человек пострадали

По предварительной информации, водитель одного из микроавтобусов находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако подтверждения этих данных пока нет, предполагаемый виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. В результате ДТП несколько пассажиров микроавтобусов получили ранения и травмы, на место прибыли сотрудники МЧС и «скорой помощи». Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Автомобили также получили повреждения, степень ущерба не уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства аварии. Движение на участке дороги не затруднено.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движение и дистанцию, особенно в условиях сниженной видимости. Внимание автомобилистов поможет избежать аварийных ситуаций.

Видео: Piter.tv