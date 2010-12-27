Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

Очевидцы сообщают об аврии в самом центре города. После столкновения машина перевернулась на бок прямо на Невском проспекте.

В четверг, 25 мая, авария произошла на центральной улице Северной столицы. На Невском проспекте машина столкнулась BMW X6. В результате после перекрестка с Пушкинской улицей легковушка завалилась на бок. Второй участник аварии с блатными номерами отлетел в скорую помощь, стоящую неподалеку.

Как сообщают очевидцы, водитель на BMW вылетел с Пушкинской. У водителя перевернувшейся машины была разбита голова.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Информации о травмах участников нет. Движение по главной улице города затруднено, так как машина лежит поперек двух полос.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург