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Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП
Сегодня, 14:46
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Asyaromanenkova
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Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

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Очевидцы сообщают об аврии в самом центре города. После столкновения машина перевернулась на бок прямо на Невском проспекте.

В четверг, 25 мая, авария произошла на центральной улице Северной столицы. На Невском проспекте машина столкнулась BMW X6. В результате после перекрестка с Пушкинской улицей легковушка завалилась на бок. Второй участник аварии с блатными номерами отлетел в скорую помощь, стоящую неподалеку.

Как сообщают очевидцы, водитель на BMW вылетел с Пушкинской. У водителя перевернувшейся машины была разбита голова.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Информации о травмах участников нет. Движение по главной улице города затруднено, так как машина лежит поперек двух полос.

Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТПМашина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

Машина завалилась на бок посреди Невского проспекта после ДТП

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , новости спб , питер новости
Категории: Происшествия

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