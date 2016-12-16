На Невском 82 открыли мемориальную доску в честь работников сберкасс

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Они не только хранили и выдавали денежные средства, но и заготавливали дрова, грели чернила и собирали вещи для нуждающихся. Все 900 дней блокады в Ленинграде продолжали работать 50 сберегательных касс. Для жителей осажденного города они были не просто финансовым институтом, а символом мирной жизни. Памятный знак - дань героизму и мужеству сотрудников сберегательных касс – сегодня открыли в доме Е.А. Брюна на Невском 82, где располагалась сберкасса №15.