Очевидцы: на Народного Ополчения убили и ограбили человека

Свидетели рассказывают, что на проспекте народного Ополчения в одном из дворов убили и ограбили человека. на месте работает полиция.

По рассказам очевидцев, в четверг, 8 июня, во дворе дома 81 на проспекте Народного Ополчения произошло убийство. Свидетели говорят, что неизвестные напали на человека, нанесли ему смертельные ранения, а позже ограбили.

Предположительно, преступление произошло около двух часов дня. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Свидетели говорят, что к месте ЧП приехал человек в военной форме.

Подробностей инцидента нет. Ровно как и подтверждения смерти потерпевшего. Устанавливаются подробности трагедии.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург