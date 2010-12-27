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Очевидцы: на Народного Ополчения убили и ограбили человека
Сегодня, 18:06
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Asyaromanenkova
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Очевидцы: на Народного Ополчения убили и ограбили человека

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Свидетели рассказывают, что на проспекте народного Ополчения в одном из дворов убили и ограбили человека. на месте работает полиция.

По рассказам очевидцев, в четверг, 8 июня, во дворе дома 81 на проспекте Народного Ополчения произошло убийство. Свидетели говорят, что неизвестные напали на человека, нанесли ему смертельные ранения, а позже ограбили.

Предположительно, преступление произошло около двух часов дня. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Свидетели говорят, что к месте ЧП приехал человек в военной форме.

Подробностей инцидента нет. Ровно как и подтверждения смерти потерпевшего. Устанавливаются подробности трагедии.

Очевидцы: на Народного Ополчения убили и ограбили человека

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: народного ополчения , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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