Женщина на Daewoo Nexia снесла фонарь на Народного Ополчения

По словам очевидцев, у водителя лишь легкие ссадины. А вот машина, скорее всего, пойдет на металлолом.

Утро среды, 21 декабря, началось с аварии на проспекте Народного Ополчения. Между перекрестками улицы с проспектом Маршала Жукова и улицей Генерала Симоняка серебристая Daewoo Nexia протаранила столб.

Как сообщают очевидцы, которые останавливались помочь пострадавшим, за рулем автомобиля сидела женщина. Она отделалась лишь испугом и несколькими ссадинами. Также в салоне сидели двое мужчин.

Как рассказал один из пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" отметил. Что все люди в иномарке были пьяными. А женщина вела себя агрессивно. Все пострадавшие сопротивлялись вызову скорой помощи. Он также предположил, что водитель впервые пробовала себя за рулем.

На месте работают сотрудники ДПС. Автомобиль серьезно повредился. Поодробностей ДТП пока не известно. Водители жалуются, что на дороге нет освещения до моста с Таллинским шоссе.

Также сегодня на улице профессора Попова в страшной аварии столкнулись три иномарки. На месте работали врачи скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург