Появилось видео перевернувшегося на Мурманском шоссе КАМАЗ

На участке Мурманского шоссе перевернулся КАМАЗ с землей. Водители сняли на видео последствия аварии.

Около семи утра в пятницу, 7 июля, на Мурманском шоссе произошло ДТП с участием грузовика. Примерно в километре от КАД в сторону Ленобласти перевернулся КАМАЗ. Как сообщают очевидцы, машина протаранила прицеп дорожных служб.

Грузовик перегородил почти все полосы, затруднив движение. Кроме того из его кузова рассыпалась земля. Она оказалась даже на встречной полосе. Обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших не было.

Некоторое время проезд по шоссе в одну сторону был полностью закрыт. Специалисты в экстренном порядке собирали землю и техническую жидкость. По данным сервиса "Яндекс.Карты" сейчас пробка уже почти рассосалась. Нов пиковый момент длина затора составляла четыре километра.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург