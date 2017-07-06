Видео: легковушка лишилась переда после столкновения с КАМАЗом на Мурманском шоссе

Очевидцы опубликовали видео с места аварии на Мурманском шоссе: легковушка влетела в грузовик и лишилась почти все передней части.

В четверг, 6 июля, серьезная авария произошла на Мурманском шоссе. Около полудня Chevrolet Niva столкнулась с КАМАЗом. От удара легковушку развернуло поперек дороги. У нее смялось вся передняя часть. Грузовик не сильно пострадал из-за ДТП: на кузове не заметно даже вмятин.

Очевидцы сообщают, что на месте собирается пробка, так как легковые автомобили с трудом объезжают пострадавшую машину. Грузовики вовсе протискиваются с трудом.

Информации о пострадавших нет. На видео с места ДТП не видно карет скорой помощи, так что высока вероятность. Что участники отделались ушибами и испугом.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург