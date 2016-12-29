Отзывчивый вор отвел юношу в медпункт Московского вокзала и украл его ноутбук

Злоумышленника задержали по горячим следам после заявления юноши в полицию. Оказалось, что преступник приехал в город из Москвы.

Бойцы уголовного розыска Петербурга по горячим следам поймали подозреваемого в краже рюкзака у 18-летнего молодого человека. Преступление произошло в районе Московского вокзала. Потерпевшему юноше стало плохо в вестибюле станции метро «Площадь Восстания». Ему вызвался помочь незнакомец, который отвел больного в медпункт Московского вокзала. Когда парень оправился от недомогания он понял, что отзывчивый прохожий оказался обычным воришкой. Пропал его рюкзак с ноутбуком и другими вещами. Общий ущерб молодой человек оценил в 48 тысяч рублей.

Полицейские изучили приметы подозреваемого и поговорили со свидетелями. В итоге им удалось быстро вычислить злоумышленника. Им оказался 32-летний москвич, нигде официально не работающий. Мужчина уже имел проблемы с законом и даже был судим за похожие преступления. Оказалось, что похищенный ноутбук он сразу же сдал в ломбард.

Транспортные полицейские завели уголовное дело по факту кражи. Подозреваемого задержали. Устанавливаются подробности, решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Видео: Youtube