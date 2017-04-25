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Видео из Рязани: легковушка сбила мотоцикл

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На Московском шоссе водитель автомобиля подрезал байкера. В результате столкновения пострадал мотоциклист.

В минувший понедельник, 24 апреля, в Рязани дорогу не поделили два транспортных средства: автомобиль и мотоцикл. Инцидент произошел около половины седьмого вечера на пересечении улицы Мервинская и Московского шоссе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшему мотоциклисту. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как мотоциклист движется по трассе. В какой-то момент он врезается в заднюю часть автомобиля, перелетает через препятствие и падает. После столкновения очевидцы ДТП кинулись на помощь пострадавшему. Судя по кадрам, он находился без сознания.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. О состоянии мотоциклиста пока ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Казани: автобус переехал пешехода.
 

Видео: youtube, Дороги Рязани

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Категории: Лента новостей Новости России

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