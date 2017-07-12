На Московском проспекте ограничат движение из-за ремонта

В связи с ремонтом дороги на Московском проспекте будет ограничено движение по нечетной стороне почти на неделю.

Как сообщает "Конкретно.ру", ремонт дороги на Московском станет причиной ограничения движения по нечетной стороне от ул.Гастелло до пл.Победы с 15 по 21 июля.



А 22 июля закроют движение на перекрестке Московского пр. и северного проезда ул.Гастелло.



На перекрестке Московского пр. и северного проезда ул.Типанова тоже перекроют дорогу. 23,24 и 25 июля ограничение будет действовать с 22:00 до 5:00.



С 25 по 26 июля по нечетной стороне Московского пр. от северного проезда до южного проезда ул.Типанова ограничат движение на тот же промежуток времени.



Целый месяц – с 30 июля по 30 августа автомобилисты не смогут проехать через транспортный тоннель на пл.Победы.

Объехать ремонт можно будет по Бассейной ул., ул.Фрунзе, Варшавской ул., Краснопутиловской ул., ул.Ленсовета и ул.Орджоникидзе.