Дом Шретера и особняк Пущиных стали региональными памятниками

В реестр объектов культурного наследия регионального значения были внесены два старинных петербургских особняка на Мойке. 6 июня об этом сообщила пресс-служба комитета по охране памятников. Монументами признали доходный дом Шретера (дом №112, литера А) и особняк Пущиных (дом №14, литера Б) с доходным домом,который выходит на Большую Конюшенную улицу.

Дома №№112 и 114 на Мойке были построены известным петербургским архитектором Виктором Шретером, который в 1890-м году приобрел пустой участок и построил два дома на набережной, ранее называвшийся Шафиров двор. Один - для своей семьи, другой – доходный.



Современники по достоинству оценили архитектурное мастерство зодчего. Шретер построил здание Санкт-Петербургского городского кредитного общества на площади Островского, здание торгового дома фирмы «Штоль и Шмидт» (Малая Морская улица,11),а также здание Русского для внешней торговли банка (Большая Морская улица, 32).



В КИГОП рассказали, что благодаря влиянию Шретера кирпичная архитектура вышла за рамки утилитарных сооружений. Отметим, что дома на Мойке стали последними творениями мастера.



Помимо дома Шретера, региональным памятником признан комплекс из двух связанных друг с другом зданий, одно из которых выходит на Мойку (№14, литера Б), а другое - на Большую Конюшенную улицу (№5, литера А): особняк Пущиных XVIII века и доходный дом Михаила Пущина.



В особняке Пущиных на Мойке провел свое детство ближайший друг Александра Сергеевича Пушкина по лицею в Царском Селе, декабрист Иван Пущин. Именно здесь проходили совещания «Северного общества». Архитектором этого здания выступил Гейденрейх, вел строительство известный зодчий Руска. В 1846-1847 годах те же архитекторы реконструировали родной дом Пущина на набережной.

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