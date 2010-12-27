В Петербурге на Михайловской улице будет ограничено движение транспорта

В Петербурге по улице Михайловской введется ограничение движения в ночь на 7 июня.

В Петербурге в ночь на 7 июня до 18.00 будет введено ограничение транспортного движения по улце Михайловской. Это связано с проведением культурно-массового мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также будет запрещена остановка транспорта по крайней правой полосе дороги в направлении от Невского проспекта к площади Искусств.

Известно, что мероприятие состоится в честь празднования дня рождения компании Ювелирного Дома "ГолдЮнион".

Ведомство отмечает, что с 18:00 7 июня до 23:59 слудующего дня движение наданном участке дороги будет прекращено.