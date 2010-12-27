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В Петербурге на Михайловской улице будет ограничено движение транспорта
Сегодня, 14:11
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Shdaria
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В Петербурге на Михайловской улице будет ограничено движение транспорта

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В Петербурге по улице Михайловской введется ограничение движения в ночь на 7 июня.

 В Петербурге в ночь на 7 июня до 18.00 будет введено ограничение транспортного движения по улце Михайловской. Это связано с проведением культурно-массового мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также будет запрещена остановка транспорта по крайней правой полосе дороги в направлении от Невского проспекта к площади Искусств.

Известно, что мероприятие состоится в честь празднования дня рождения компании Ювелирного Дома "ГолдЮнион".

Ведомство отмечает,  что с 18:00 7 июня до 23:59 слудующего дня движение наданном участке дороги будет прекращено.

Теги: ограничения движения , петербург , прекращено транспортное движение
Категории: Новости СПб Лента новостей

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