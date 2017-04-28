На Мебельной улице группа кавказцев пыталась штурмом взять жилой дом

Жители ЖК "Ленинградские вечера" пожаловались в СМИ на попытку рейдерского захвата их дома и ТСН.

В редакцию канала Piter.TV поступила жалоба от группы жителей дома № 47 на Мебельной улице. Обитатели ЖК "Ленинградские вечера" сообщили о новом повороте в их затянувшемся конфликте с руководством УК "Домкомфорт" и людьми, связанными с этой организацией. Ранее жильцы несколько раз пытались отказаться от услуг УК и даже создали ТСН, правомочность которого подтвердили судебные решения. Однако компания, по словам граждан, не захотела уступать доходное место, после чего началась цепочка конфликтных ситуаций.

Так, 26 апреля, к дому №47 подъехала группа из 10 кавказцев. Рядом с ними был замечен экс-директор УК "Домкомфорт" Поморин А.В. Как описывают ситуацию сами жильцы, группа незнакомцев попыталась штурмом взять диспетчерскую и несколько подвалов дома. В ходе конфликта с ними пострадал сторож объекта и представитель инициативной группы жильцов.

Они избили сторожа, ворвались в диспечерскую, вскрывали подвалы и отключили дом от тепла и воды. Полиция приехала через полчаса после инцидента, но ничего не сделала против захватчиков. Против десяти бандитов, на защиту дома вышли председатель дома Ольга Павлова (на видео) и еще пара девушек-жильцов. Охранник получил телесные травмы, председателю порвали одежду. Заявления в прокуратуру и всевозможные ведомства уже поданы, - говорится в письме петербуржцев.

В Сети уже появилось видео с места ЧП. Канал Piter.TV будет следить за ситуацией.