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На Марсовом поле едва не сгорел заживо мужчина в одном белье

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Немолодого гражданина с ожогами 90% тела госпитализировали от Вечного огня

В ночь на понедельник, 6 марта 2017 года, сильнейшие ожоги на Марсовом поле получил немолодой мужчина. Петербуржца, раздетого до белья, с термическими ожогами 90% тела госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По предварительным данным, полуголого (раздетого практически до белья при минусовой температуре на улице) мужчину обнаружили у Вечного огня около трех часов ночи понедельника. На вид пострадавшему около 45–50 лет.

Медики поместили пострадавшего в реанимацию. Мужчина находится на грани между жизнью и смертью.

Видео: архив 

Теги: марсово поле , мужчина сильно обгорел , ожоги , петербург , сильные ожоги
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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