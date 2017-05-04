На Маршала Говорова полыхает экскаватор

Очевидцы сообщают о возгорании в промышленной зоне на улице маршала Говорова. В сети появились фото и видео с места инцидента.

В четверг, 4 мая, в промышленных зданиях на улице маршала Говорова произошло ЧП. Около двух часов дня на прилегающей к 37 дому территории загорелся экскаватор. Строительную машину охватило серьезное возгорание: огонь полностью заполнил кабину и вырывается наружу.

Не известна причина возгорания. Скорее всего, неисправность в электронике автомобиля. О состоянии водителя также ничего не известно. Пока на месте нет никаких экстренных служб.

Как сообщают очевидцы, экскаватор "при жизни" занимался погрузкой металлолома.

В ночь с понедельника на вторник на Тихорецком дотла выгорели две иномарки. Piter.tv сообщал об этом инциденте. В результате пожара от машин остались только несгораемые части автомобиля. В ту же ночь произошел пожар в жилом доме. На Костромском дотла выгорел дом. В результате страшного пожара погибло три человека. Огонь уничтожил 35 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис