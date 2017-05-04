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На Маршала Говорова полыхает экскаватор

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Очевидцы сообщают о возгорании в промышленной зоне на улице маршала Говорова. В сети появились фото и видео с места инцидента.

В четверг, 4 мая, в промышленных зданиях на улице маршала Говорова произошло ЧП. Около двух часов дня на прилегающей к 37 дому территории загорелся экскаватор. Строительную машину охватило серьезное возгорание: огонь полностью заполнил кабину и вырывается наружу.

Не известна причина возгорания. Скорее всего, неисправность в электронике автомобиля. О состоянии водителя также ничего не известно. Пока на месте нет никаких экстренных служб.

Как сообщают очевидцы, экскаватор "при жизни" занимался погрузкой металлолома.

На Маршала Говорова полыхает экскаваторНа Маршала Говорова полыхает экскаватор

В ночь с понедельника на вторник на Тихорецком дотла выгорели две иномарки. Piter.tv сообщал об этом инциденте. В результате пожара от машин остались только несгораемые части автомобиля. В ту же ночь произошел пожар в жилом доме. На Костромском дотла выгорел дом. В результате страшного пожара погибло три человека. Огонь уничтожил 35 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис

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Теги: новости питера , новости спб , огонь , пожар , происшествия спб
Категории: Происшествия

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