На Марсе уфологи обнаружили гигантского краба

Видео новой находки уфологов опубликовали в интернете

Уфологи продолжают изучать снимки космического пространства и космических объектов. Последнее время под пристальным вниманием специалистов в данной области находится загадочная и манящая человечество планета Солнечной системы - Марс.

На этот раз под пристальным оком уфологов оказался снимок с поверхности красной планеты, на котором специалисты рассмотрели гигантского краба - монстра.

За пару дней видео с огромным марсианским крабом набрал несколько десятков тысяч просмотров. Некоторые пользователи соглашаются с мнением уфологов. Но большинство восприняли это видео как шутку или фотомонтаж.

Видео: YouTube/UFOmania - The truth is out there