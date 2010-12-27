На Магнитогорской улице экскаватор вытащил из земли снаряд времен войны

В Петербурге рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны во время строительных работ.

В Красногвардейском районе Петербурга во время проведения строительных работ был обнаружен заржавевший военный снаряд. Он находился на глубине нескольких метров под землей и случайно попал в ковш экскаватора. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Люди пишут, что находка была сделана 11 мая, примерно в 10 часов утра на Магнитогорской улице. На место ЧП уже прибыли спасатели и саперы, они изучают опасный объект.

Судя по фото, сделанному строителями, речь идет об артиллерийском снаряде каллибром 100-120 мм. Внешне он напоминает продукцию советского производства, которая использовалась во время Великой Отечественной войны. Вряд ли объект представляет опасность для жизни окружающих, ведь он не разорвался во время контакта с железным ковшем экскаватора.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге обезврежен 200- килограммовый снаряд военных времен.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург