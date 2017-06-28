На МВМС-2017 показали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-ME"

На МВМС-2017 Ростех представили зенитно ракетный комплекс "Панцирь-ME".

Piter.tv узнал, в Петербурге в рамках МВМС-2017 Российская компания "Ростех" презентовали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-МЕ". Он представляет собой "морскую версию" легендарного "Панцирь-С".

Устанавливается зенитно-ракетный комплекс как на суднах, так и на берегах. Кроме того, обеспечивает защиту в сфере с радиусом 20 км, может поражать дрон, а создан он для моментального удара. Также, умная система позволяет избежать ошибок из-за деформаций корпуса судна при стрельбе.

Стоит отметить, что разработчики на презентации новой технологии поблагодарили Запад за санкции.

Фото, видео: Piter.tv