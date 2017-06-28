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На МВМС-2017 показали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-ME"

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На МВМС-2017 Ростех представили зенитно ракетный комплекс "Панцирь-ME".

Piter.tv узнал, в Петербурге в рамках МВМС-2017 Российская компания "Ростех" презентовали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-МЕ". Он представляет собой "морскую версию" легендарного "Панцирь-С".

Устанавливается зенитно-ракетный комплекс как на суднах, так и на берегах. Кроме того, обеспечивает защиту в сфере с радиусом 20 км, может поражать дрон, а создан он для моментального удара. Также, умная система позволяет избежать ошибок из-за деформаций корпуса судна при стрельбе. 

Стоит отметить, что разработчики на презентации новой технологии поблагодарили Запад за санкции.
 
 
Фото, видео: Piter.tv
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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