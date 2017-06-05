На МКАД сбили насмерть депутата, ехавшего на велосипеде

В сети появилось видео с видеорегистратора, установленного на автомобиле очевидца аварии

Смертельное ДТП произошло в субботу вечером, 3 июня, на 8ом километре МКАД города Москвы.

Депутат Таганского района 57-летний Владимир Бошуев поехал проведать своего отца на велосипеде. Путь велосипедиста пролегал по Рязанскому проспекту, а затем он выехал на МКАД. Проехав пару километров по кольцевой автодороге, велосипедист попал под колеса "Митсубиси Лансер". От полученных травм Владимир Бошуев скончался на месте аварии.

В сети появилось видео, снятое на видеорегистратор автомобиля, следовавшего сзади. На опубликованных кадрах видно, что "Митсубиси" едет в потоке автомобилей, периодически перестраиваясь из ряда в ряд, и в какой-то момент наезжает на велосипедиста. Из представленного видео не понятно, где находились на момент столкновения велосипед и иномарка. Стоит отметить, что солнце, светящее в глаза автомобилистам, затрудняет видимость, а МКАД предназначен для движения только автомобилям.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

У Владимира Бошуева остались жена и трое детей, младшим 6 и 12 лет.

Видео: YouTube/Аничково.рф