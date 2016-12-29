Появились фото, которые доказывают факт столкновения иномарки и БТР на МКАД

Москвичи загружают в социальные сети видео с загадочным ДТП. ГИБДД отрицает факт столкновения военной техники и легковой иномарки.

Сегодня утром, 6 февраля, на южной части МКАД образовался небольшой затор. Все проезжавшие мимо водители видети неподалеку от пересечения с Новоегорьевским шоссе странную картину. Там стояли два крупных БТР, а в метре от них на "аварийке" остановилась Toyota Camry. В социальных сетях тут же появилась информация о том, что иномарка столкнулась с военной техникой. На эту версию указывало и наличие на всех фотографиях машины ГИБДД со включенными мигалками. Также в кадре виднелись открытые двери "Камри" и водитель легковушки, который сидел неподалеку с сердитым лицом.

Однако официальные источники отрицают факт столкновения между колонной военной техники и гражданской машиной. По одной из версий, у бронетранспортера лопнуло колесо, и он не смог продолжить движение. Однако эта история не объясняет наличие в зоне ЧП Toyota Camry на "аварийке".

Заметим, что уже ближе к полудню парочка БТРов была замечена уже в более северном районе МКАД. Очевидцы сняли движение бронетранспортеров на видео: судя по всему, машины действительно не пострадали от столкновения.

Фото: социальные сети