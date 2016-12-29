Фото: На Литейном горела бургерная "Мясорубка"

Пожар в историческом здании в Петербурге тушили больше часа

Вечером в среду, 11 января 2017 года, в историческом центре Петербурга, на Литейном проспекте, загорелось здание XIX века. В бывшем доходном доме горели перекрытия между первым и вторым этажом.

Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, пожар начался в помещении бургерной "Мясорубка" в доме №31 по Литейному проспекту.

– Эх, вчера там обедали, классное место было, – писали очевидцы. – По ресторану с фонарями ходят! Надеюсь, все живы...

Со своей стороны в региональном управлении МЧС прокомментировали, что возгорание началось в 18.15. В пятиэтажном жилом здании происходило очаговое горение перекрытий между 1-м и 2-м этажами на общей площади 20 кв.метров. В 19:37 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре не было.

Видео: из архива

Фото: spb_today