Схема движения у площади Восстания в ближайшее время претерпит немалые изменения.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", возле ТЦ «Галерея» сделана временная разделительная – для того, чтобы шаттлы Кубка конфедераций могли спокойно курсировать из аэропорта в центр Петербурга.
Также для шаттлов гостей Кубка смонтированы временные светофорные конструкции. Светофор, который расположен возле "Галереи",будет останавливать поток транспорта, пока шаттл не развернется в сторону аэропорта.
Выделенная фаза вмонтирована в светофор у Свечного переулка, чтобы он позволил маршруткам проезжать к площади Восстания.
На Лиговском – существенные перемены в движении из-за Кубка конфедераций
В ближайшее время схема движения у Площади Восстания претерпит существенные изменения. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", возле ТЦ «Галерея» сделана временная разделительная – для того, чтобы шаттлы Кубка конфедераций могли спокойно курсировать из аэропорта в центр Петербурга.
Схема движения у площади Восстания в ближайшее время претерпит немалые изменения.