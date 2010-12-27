На Лиговском – существенные перемены в движении из-за Кубка конфедераций

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В ближайшее время схема движения у Площади Восстания претерпит существенные изменения. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", возле ТЦ «Галерея» сделана временная разделительная – для того, чтобы шаттлы Кубка конфедераций могли спокойно курсировать из аэропорта в центр Петербурга.